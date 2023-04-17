Кишинев отказал Минниханову во въезде в Молдову

Власти Молдовы объявили главу Татарстана Рустама Минниханова "нежелательным лицом" в стране и запретили въезд в республику.
"К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну", - сказал Минниханов в опубликованной в телеграм-канале Mash видеозаписи, сделанной на борту самолета, который приземлился в воскресенье в кишиневском аэропорту.
Он заявил, что приехал на международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов - 2023", который планируют провести в Гагаузской автономии. По его словам, он получил приглашение от депутата парламента Молдовы от Партии социалистов Александра Суходольского и от Виктора Петрова, который является кандидатом на пост башкана (Главы) Гагаузии.
Пресс-секретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки сообщила журналистам, что приезд делегации Татарстана не был согласован с молдавскими властями, а администрация Гагаузской автономии не планирует проведение международного форума.
В настоящее время в Гагаузии идет избирательная кампания по выборам нового башкана (главы) автономии. Выборы назначены на 30 апреля. В них участвуют 8 кандидатов.
Азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой пройдут в Карсе
Глава МИД Азербайджана и представитель Госдепа США обсудили мирную повестку между Баку и Ереваном
Власти Азербайджана в I квартале 2023г направили свыше 1 млрд манатов на проекты по восстановлению Карабаха и В.Зангезура
Акционеры Шах-Дениз и АЧГ в I квартале выплатили налога на прибыль почти на 1,8 млрд манатов
Внешний долг Азербайджана в I квартале снизился на $13,5 млн манатов
Число браков в Азербайджане в январе-феврале сократилось на 21,5%, разводов увеличилось на 20%
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду через территорию страны около 72 кг героина
ГНС зарегистрировала в Нахчыване компанию с уставным капиталом около 3,8 млн манатов
В Нахчыване зарегистрировано предприятие с капиталом почти 15 млн манатов
Mitsubishi Heavy Industries получила контракты на создание и разработку противокорабельных ракет для военных Японии
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
При поддержке «Nar» продолжается 21-й сезон соревнования «Breyn Rinq»
«Nar» создает новые рабочие места для слабослышащих
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС