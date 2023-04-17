Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 82.52 +0.36 Brent 86.31 +0.22

СНГ 17.04.2023 17:20

Кишинев отказал Минниханову во въезде в Молдову

Власти Молдовы объявили главу Татарстана Рустама Минниханова "нежелательным лицом" в стране и запретили въезд в республику.

"К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну", - сказал Минниханов в опубликованной в телеграм-канале Mash видеозаписи, сделанной на борту самолета, который приземлился в воскресенье в кишиневском аэропорту.

Он заявил, что приехал на международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов - 2023", который планируют провести в Гагаузской автономии. По его словам, он получил приглашение от депутата парламента Молдовы от Партии социалистов Александра Суходольского и от Виктора Петрова, который является кандидатом на пост башкана (Главы) Гагаузии.

Пресс-секретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки сообщила журналистам, что приезд делегации Татарстана не был согласован с молдавскими властями, а администрация Гагаузской автономии не планирует проведение международного форума.

В настоящее время в Гагаузии идет избирательная кампания по выборам нового башкана (главы) автономии. Выборы назначены на 30 апреля. В них участвуют 8 кандидатов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, МИННИХАНОВ


Похожие новости


Молдова может присоединиться к еще некоторым из антироссийских санкций ЕС - глава МИД Санду расценила пролет российских ракет над Молдовой как «грубое нарушение статуса нейтралитета» республики Лавров: Молдову затягивают в НАТО, это не добавит им безопасности Премьер Молдовы отмечает отсутствие возможности возобновить авиасообщение с РФ на фоне ситуации в Украине Премьер Молдавии обещает вести прагматичную политику с Россией в новом году В вопросе поставок газа в Молдавию нет политических аспектов - Песков РФ рассчитывает на продолжение диалога с Молдавией по газу - Песков Москва готова к сотрудничеству с новым парламентом и правительством Молдовы Президент Молдавии просит Москву предоставить партию вакцины "Спутник V" Додон собирается совершить последний в качестве президента визит в РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az