Кишинев отказал Минниханову во въезде в Молдову

Власти Молдовы объявили главу Татарстана Рустама Минниханова "нежелательным лицом" в стране и запретили въезд в республику.

"К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну", - сказал Минниханов в опубликованной в телеграм-канале Mash видеозаписи, сделанной на борту самолета, который приземлился в воскресенье в кишиневском аэропорту.

Он заявил, что приехал на международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов - 2023", который планируют провести в Гагаузской автономии. По его словам, он получил приглашение от депутата парламента Молдовы от Партии социалистов Александра Суходольского и от Виктора Петрова, который является кандидатом на пост башкана (Главы) Гагаузии.

Пресс-секретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки сообщила журналистам, что приезд делегации Татарстана не был согласован с молдавскими властями, а администрация Гагаузской автономии не планирует проведение международного форума.

В настоящее время в Гагаузии идет избирательная кампания по выборам нового башкана (главы) автономии. Выборы назначены на 30 апреля. В них участвуют 8 кандидатов.