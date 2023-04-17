Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в 1 квартале выросли на 15%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в первом квартале 2023 года составили 18 млрд 479,9 млн манатов, что на 15,2% больше показателя января-марта 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец марта 2023 года составила 13,8%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-марте 2023 года увеличились на 14,4% - до 1 тыс. 823,7 манат.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 16 млрд 345,3 млн манатов, что на 15,3% больше показателя за январь-март 2022 года.
Х.Насирзаде
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