Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в 1 квартале выросли на 15%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в первом квартале 2023 года составили 18 млрд 479,9 млн манатов, что на 15,2% больше показателя января-марта 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец марта 2023 года составила 13,8%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-марте 2023 года увеличились на 14,4% - до 1 тыс. 823,7 манат.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 16 млрд 345,3 млн манатов, что на 15,3% больше показателя за январь-март 2022 года.

Х.Насирзаде