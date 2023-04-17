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Макроэкономика 17.04.2023 17:00

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в 1 квартале выросли на 15%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в первом квартале 2023 года составили 18 млрд 479,9 млн манатов, что на 15,2% больше показателя января-марта 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец марта 2023 года составила 13,8%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-марте 2023 года увеличились на 14,4% - до 1 тыс. 823,7 манат.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 16 млрд 345,3 млн манатов, что на 15,3% больше показателя за январь-март 2022 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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