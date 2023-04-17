ЕС готовит пакет предложений для решения проблемы поставок агропродукции из Украины

Европейская комиссия ожидает детальную информацию от Польши и Венгрии о причинах запрета на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции и готовит новый пакет предложений, направленный на поддержку Украины и граничащих с ней стран-членов ЕС.

"Мы находимся в контакте с соответствующими властями государств-членов ЕС по этому вопросу, а также украинскими властями, чтобы узнать должным образом о предпринятых мерах и легальных для них основаниях и чтобы иметь четкое представление по этому вопросу. Параллельно важно напомнить, что торговая политика - это эксклюзивная компетенция уровня ЕС. Поэтому мы говорим, что в сфере торговой политики ЕС односторонние действия невозможны", - сообщила официальный представитель Европейской комиссии Мириам Феррер журналистам в Брюсселе в понедельник.

Феррер отметила, что Еврокомиссия получила письмо от пяти стран ЕС, граничащих с Украиной, в котором они просят рассмотреть проблему с поставками украинской агропродукции. "Мы это анализируем. Мы должны понять, каковы причины, по которым эти страны ввели запрет на импорт, чтобы быть в состоянии дать более конкретный ответ. На этой стадии слишком рано об этом говорить, так как об этих мерах было объявлено в эти выходные, и мы не получили еще все детали в отношении предпринятых мер", - констатировала представитель Еврокомиссии.

По ее словам, Еврокомиссия предложила компенсацию в размере 56 млн евро. "В первом пакете мы предложили поддержать страны ЕС, которые наиболее ощутили на себе последствия - это Польша, Болгария, Румыния. Нам известно, что есть и другие страны, и этот вопрос мы обсуждали в рамках (Европейского) совета и сказали, что рассмотрим создавшуюся ситуацию. Сейчас мы работаем над вторым пакетом мер, в котором мы будем продолжать поддерживать страны, которые ощутили на себе последствия (увеличения поставок украинской сельхозпродукции)", - сказала Феррер.

"В первом пакете 56 млн евро из резерва, предназначенного на агропромышленность. Это резерв, который у нас есть для чрезвычайных ситуаций. Сейчас мы работаем над вторым пакетом, и в настоящий момент мы не можем предоставить деталей. Важно отметить, что мы принимаем во внимание последствия увеличении импорта в эти страны", - продолжила Феррер.

Она не смогла назвать конкретные временные рамки, когда Европейская комиссия сможет представить пострадавшим государствам второй пакет помощи. "Мы надеемся, что сможем это сделать очень быстро, в последующие несколько дней. Потом эти предложения должны быть одобрены государствами-членами. Но не забывайте, что первый пакет был предложен 20 марта и принят государствами-членами 30 марта. Это было очень быстро, и мы ожидаем то же самое для второго пакета", - отметила Феррер.

В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер подчеркнул, что речь о санкционных мерах в отношении Польши и Венгрии не идет. "Государства-члены ЕС, среди которых Польша, и все государства, которые граничат с Украиной, делают все возможное, чтобы помочь Украине. И это приветствуется. Не наша цель и цель кого-либо создать трудности для населения в ЕС в то время, как мы поддерживаем Украину. Поэтому речь не о санкциях (для Польши и Венгрии), но о том, чтобы найти решение, основываясь на законодательстве ЕС", - сказал он.