«MIDA» направит около 12 млн манатов на строительство еще пяти жилых домов в Джабраиле

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит около 12 млн манатов на строительство еще пяти жилых домов на территории площадью 7,87 га в городе Джабраил (Восточно-Зангезурский экономический район).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с консорциумом компаний «Perlit»/«Kirs Firması» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 11 млн 999,949 тыс. манатов.
Контракт предусматривает строительство многоквартирных жилых №6-10.
Срок выполнения работ - 9 месяцев - до 13 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что первые жилые дома (№1-5) на территории площадью 7,87 га в Джабраиле строит ООО «T.T.Ş İnşaat» (стоимость подряда - 9,886 млн манатов).
Р.Керимов
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