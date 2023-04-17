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Карабах 17.04.2023 17:17

«MIDA» направит около 12 млн манатов на строительство еще пяти жилых домов в Джабраиле

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит около 12 млн манатов на строительство еще пяти жилых домов на территории площадью 7,87 га в городе Джабраил (Восточно-Зангезурский экономический район).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с консорциумом компаний «Perlit»/«Kirs Firması» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 11 млн 999,949 тыс. манатов.

Контракт предусматривает строительство многоквартирных жилых №6-10.

Срок выполнения работ - 9 месяцев - до 13 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что первые жилые дома (№1-5) на территории площадью 7,87 га в Джабраиле строит ООО «T.T.Ş İnşaat» (стоимость подряда - 9,886 млн манатов).

Р.Керимов

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Тэги: ДЖАБРАИЛ, MIDA, ИНФРАСТРУКТУРА


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