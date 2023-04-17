Внешний долг Азербайджана в I квартале снизился на $13,5 млн манатов

Внешний долг Азербайджана на 1 апреля 2023 года по оперативным данным оценивается в $6 млрд 679,7 млн, сообщает Минфин.

Как сообщалось ранее, внешний долг Азербайджана на 1 января 2023 года оценивался в $6 млрд 693,2 млн или 8,5% ВВП.

"В первом квартале 2023 года внешний долг Азербайджана сократился на $13,5 млн или на 0,2%", - отмечает Минфин.

По данным Минфина, в январе-марте расходы на обслуживание внешнего долга составили 170,8 млн манатов ($100,5 млн по текущему курсу), включая 31,1 млн манатов на выплаты по основному долгу, 139,6 млн манатов - по процентам, 0,1 млн манатов - на банковское обслуживание.

В 2022 году внешний долг Азербайджана сократился на 9,5%.

Как сообщалось ранее, согласно обновленным оценкам правительства Азербайджана, в 2025 году объем внешнего долга составит $7,1 млрд (12,1 млрд манатов) или 10,7% ВВП.

Р.Ахмедов