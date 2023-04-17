Акционеры Шах-Дениз и АЧГ в I квартале выплатили налога на прибыль почти на 1,8 млрд манатов

Нефтегазовые компании, занимающиеся в Азербайджане разработкой месторождений "Шах-Дениз" и Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в рамках контрактов PSA (Соглашений о разделе продукции, СРП) в I-ом квартале 2023 года выплатили в госбюджет страны налога на прибыль на сумму 1 млрд 770,9 млн манатов.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на данные Минфина, в январе-марте 2023 года участники проекта "Шах-Дениз" выплатили налога на прибыль на сумму 1 млрд 545,7 млн манатов, проекта АЧГ - 225,2 млн манатов.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.
Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), SOCAR (14,35%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (6,67%).
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
Р.Ахмедов
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