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Дальнее зарубежье 17.04.2023 20:50

Yum! Brands закрыла сделку по продаже KFC в России "Смарт Сервис Лтд"

Yum! Brands, Inc. закрыла сделку по продаже KFC в России компании "Смарт Сервис Лтд", сообщила компания.

В рамках сделки стороны договорились, что "Смарт Сервис" проведет ребрендинг сети, а KFC переименуется в "Ростик`с". В сообщении речь идет о более 100 ресторанах, также "Смарт Сервис" будет ответственна за ребрендинг других франчайзи в РФ.

Сумма сделки не называется.

В РФ работали около 1 тыс. ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands - ООО "Ям Ресторантс Раша" - управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе.

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Тэги: РОССИЯ, РЕСТОРАНЫ, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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