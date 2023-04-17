Yum! Brands, Inc. закрыла сделку по продаже KFC в России компании "Смарт Сервис Лтд", сообщила компания.
В рамках сделки стороны договорились, что "Смарт Сервис" проведет ребрендинг сети, а KFC переименуется в "Ростик`с". В сообщении речь идет о более 100 ресторанах, также "Смарт Сервис" будет ответственна за ребрендинг других франчайзи в РФ.
Сумма сделки не называется.
В РФ работали около 1 тыс. ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands - ООО "Ям Ресторантс Раша" - управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе.
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