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Внешняя политика 17.04.2023 20:05

Глава МИД Азербайджана и представитель Госдепа США обсудили мирную повестку между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор с исполняющим обязанности помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Дереком Хоганом.

"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и США, текущая ситуация в регионе, в том числе мирная повестка между Арменией и Азербайджаном", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Байрамов , отметив наличие двусторонней и многосторонней повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и США в различных сферах, указал на важность взаимных контактов для развития взаимоотношений.

"Министр, говоря о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, отметил, что продолжающиеся военно-политические провокации со стороны Армении наносят ущерб мирным и созидательным усилиям Азербайджана. В этой связи Байрамов указал на то, что о Армения до сих пор не вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, препятствует усилиям Азербайджана по реинтеграции армянских жителей, а также выступает против предложения об открытии погранично-пропускного пункта для предотвращения злоупотреблений Лачинской дорогой", - говорится в сообщении МИД.

Байрамов добавил, что несмотря на неконструктивные шаги со стороны Армении, "Азербайджан полон решимости продолжать усилия в направлении продвижения мирной повестки".

Хоган, со своей стороны, отметил, что для установления прочного мира и безопасности в регионе важно, чтобы процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией был результативным, а существующие вопросы решались путем переговоров. Он указал, что США готовы оказать поддержку мирному процессу.

В ходе телефонного разговора также состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, АРМЕНИЯ, МИД


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