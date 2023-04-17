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Оборона 17.04.2023 20:53

Азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой пройдут в Карсе

Азербайджанские и турецкие военнослужащие проведут совместные тактические учения с боевой стрельбой в городе Карс (Турция)

"Группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии, дислоцированной в Нахчыванской автономной республике Азербайджана, отправилась в Карс для участия в совместных тактических учениях с боевой стрельбой "Гейдар Алиев-2023", посвященных столетию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева", - говорится в информации Минобороны Азербайджана.

По информации ведомства, основной целью данных учений является обеспечение координации действий войск в бою, совершенствование управления, обмен опытом и повышение профессионализма личного состава.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ


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