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Дальнее зарубежье 17.04.2023 21:06

Глава МИД Бразилии высказался за создание "дружественной группы" для переговоров между РФ и Украиной

Бразилия выступает за немедленное прекращение огня на Украине, готова быть посредником в переговорах между Москвой и Киевом, заявил глава МИД Бразилии Мауро Виейра.

"Мы затронули конфликт, который происходит в Украине. Я еще раз заявил о том, что мы готовы участвовать в мирном разрешении этого конфликта", - сказал он в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Виейра высказался за создание "дружественной группы для проведения переговоров между Россией и Украиной".

"Я также повторно заявляю о нашей позиции о скорейшем прекращении огня, уважении гуманитарного права, а также о восстановлении долгосрочного мира, который очень для нас важен", - подчеркнул глава бразильского МИД.

Кроме того, он высказался против того, "чтобы применялись санкции в одностороннем порядке". "Эти условия не только не одобряются Советом Безопасности ООН, но и негативно влияют на многие экономики мира, в основном на развивающиеся страны, которые еще не оправились от пандемии", - отметил Виейра.

В свою очередь Лавров отметил, что Москва "заинтересована в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился".

"Мы не раз объясняли причины происходящего и те цели, которые мы преследуем в этой связи. Они заключаются прежде всего в том, чтобы гарантировать отсутствие на территории Украины каких-либо угроз военной безопасности России. И вторая задача - защитить жизни и законные права русскоязычного населения востока и юга Украины", - сказал Лавров.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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