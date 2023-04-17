Бразилия выступает за немедленное прекращение огня на Украине, готова быть посредником в переговорах между Москвой и Киевом, заявил глава МИД Бразилии Мауро Виейра.
"Мы затронули конфликт, который происходит в Украине. Я еще раз заявил о том, что мы готовы участвовать в мирном разрешении этого конфликта", - сказал он в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Виейра высказался за создание "дружественной группы для проведения переговоров между Россией и Украиной".
"Я также повторно заявляю о нашей позиции о скорейшем прекращении огня, уважении гуманитарного права, а также о восстановлении долгосрочного мира, который очень для нас важен", - подчеркнул глава бразильского МИД.
Кроме того, он высказался против того, "чтобы применялись санкции в одностороннем порядке". "Эти условия не только не одобряются Советом Безопасности ООН, но и негативно влияют на многие экономики мира, в основном на развивающиеся страны, которые еще не оправились от пандемии", - отметил Виейра.
В свою очередь Лавров отметил, что Москва "заинтересована в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился".
"Мы не раз объясняли причины происходящего и те цели, которые мы преследуем в этой связи. Они заключаются прежде всего в том, чтобы гарантировать отсутствие на территории Украины каких-либо угроз военной безопасности России. И вторая задача - защитить жизни и законные права русскоязычного населения востока и юга Украины", - сказал Лавров.
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