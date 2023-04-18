Казахстан и МАГАТЭ подписали программу технического сотрудничества

Казахстан и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подписали страновую рамочную программу (Country Programme Framework) на 2023-2028 годы, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

Соглашение подписали министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Астане в рамках его официального визита в Казахстан.

"Новая программа на 2023-2028 годы разработана с учетом накопленного опыта технического сотрудничества и учитывает статус Казахстана как страны, планирующей строительство своей первой атомной электростанции. В ней определены четыре приоритетные области: ядерно-энергетическая инфраструктура, ядерная и радиационная безопасность, продовольственная безопасность и ядерная медицина", - говорится в информации.

Отмечается, что программа является основой для среднесрочного планирования технического сотрудничества между Казахстаном и МАГАТЭ.

Ожидается, что передача ядерных технологий и ресурсов технического сотрудничества будет направлена на поддержку национальных целей развития страны.

Казахстан взаимодействует с МАГАТЭ с 1994 года, получая доступ к новейшим технологическим и исследовательским разработкам и укрепляя свой научный и технический потенциал.

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов сообщал журналистам, что Казахстан совместно с "Росатомом" реализует "дорожную карту" по подготовке строительства АЭС в республике.

Бывший министр энергетики Болат Акчулаков сообщал, что в 2023 году в правительстве определятся с поставщиком технологии для АЭС. По оценке госфонда "Самрук-Казына", "Росатом" имеет ряд технологических преимуществ.

Как сообщалось, проект по строительству АЭС в Казахстане планируется реализовать международным пулом инвесторов. Строительство предполагается в районе поселка Улкен в Алматинской области. По данным Минэнерго, работы могут занять до 10 лет, стоимость одного энергоблока в среднем составляет $5 млрд. В прогнозном энергобалансе страны до 2035 года в качестве одного из вариантов рассматривается ввод в эксплуатацию АЭС суммарной мощностью 2,4 ГВт.