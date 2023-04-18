ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала в марте в регионах страны ряд компаний с крупным уставным капиталом.
ГНС, в том числе, зарегистрировала компании в Нахчыванской Автономной республике.
В частности, зарегистрировано ООО «MEST-2» (уставный капитал общества равен 300 тыс. манатов). Официальным адресом компании указан город Нахчыван, официальным представителем общества является Шафаг Сафарова. ООО «MEST-2» прошло госрегистрацию в налоговых органах 13 марта 2023 года.
Кроме этого, в Нахчыване 7 марта зарегистрировано ООО «TU HOLD-75». Уставный капитал общества равен 532,573 тыс. манатов, его официальным представителем является Ибрагим Ибрагимов.
ГНС также зарегистрировала (30 марта) ООО «NAXPROPERTY-4» с уставным капиталом 916 тыс. манатов. Официальным представителем общества является Вагиф Алиев.
В Нахчыване 16 марта прошло регистрации ООО «OFİS HOLD-75» (уставный капитал 876,804 тыс. манатов), официальным представителем общества является Нурлан Новрузов.
ГНС 13 марта зарегистрировало ООО «MEST-7» с уставным капиталом 500 тыс. манатов. Официальным представителем общества является Эльчин Гасанов.
Еще одна компания из Нахчывана - «DUZDAĞ ESTATE» - прошла регистрацию в ГНС 31 марта. Ее уставный капитал равен 2,5 млн манатов. Официальным представителем общества является Фариз Гусейнов.
ГНС также зарегистрировала ООО «ZARAT YEM FABRİKİ» в Джалилабадском районе. Уставной капитал компании составляет 1 млн 546,985 тыс. манатов. Официальным представителем общества является Ниджат Юсифов. Компания прошла госрегистрацию в налоговых органах 31 марта 2023 года.
В Сиазаньском районе ГНС зарегистрировала ООО «GREEN HOSPİTAL». Уставной капитал компании составляет 100 тыс. манатов. Официальным представителем общества является Аэлита Джабраилова. Компания прошла госрегистрацию в налоговых органах 27 марта 2023 года.
В Бардинском районе ГНС зарегистрировала фирму «İBRAHİM-İPƏK-99». Уставной капитал компании составляет 150 тыс. манатов. Официальным представителем общества является Амин Гараев. Компания прошла госрегистрацию в налоговых органах 3 марта 2023 года.
При этом служба не указывает сферу деятельности зарегистрированных компаний.
Б.Рустамбеков
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