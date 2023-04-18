Rabitabank сократил в I квартале активы на 3%

Азербайджанский Rabitabank сократил в первом квартале 2023 года активы на 3,2% - до 924,384 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Кредитный портфель банка на 31 марта 2023 года составил 632,927 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 3,6% - ИФ). При этом объем потребительских кредитов оценивается в 215,555 млн манатов (рост на 4,8%), бизнес-кредитов – 312,193 млн манатов (рост на 2,2%).
Обязательства банка равны 817,277 млн манатов (спад на 3,1%).
Депозиты в банке составили 549,456 млн манатов (спад на 9,5%), в том числе вклады физических лиц – 325,389 млн манатов (рост на 2,6%).
Капитал банка на начало апреля 2023 года равен 107,107 млн манатов (спад на 4%), уставный капитал – 101,3 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам первого квартала 2023 года составила 5 млн 79,46 тыс. манатов (рост на 0,1% по сравнению с январем-мартом 2022 года).
ОАО «Rabitabank» создано в 1993 году и входит в 10-ку ведущих банков Азербайджана по объему активов.
Х.Насирзаде
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