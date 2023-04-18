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Это интересно 18.04.2023 19:24

Илон Маск планирует создать свой чат-бот с ИИ, который не будет лгать

Американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск заявил о планах создать свой чат-бот TruthGPT с искусственным интеллектом как противоположность ChatGPT, который "обучили лжи и политкорректности", сообщает телеканал Fox News.

"Я собираюсь создать что-то, что я называю TruthGPT или ИИ, который максимально стремится к поиску истины и пытается понять природу вселенной", - сказал Маск, беседуя с телеведущим канала Fox News Такером Карлсоном.

По его словам, такой подход будет наиболее безопасным, так как если ИИ будет стремиться понять вселенную, он "вряд ли постарается уничтожить человечество, потому что мы интересная часть вселенной".

Маск объяснил, что ChatGPT, разработке которого он способствовал, программировался специалистами с "левыми" взглядами, которые, по мнению миллиардера, обучили ИИ лгать и "быть политкорректным".

Владелец "Твиттера" вновь заявил, что ИИ может быть очень опасным, так как он обладает "потенциалом уничтожения цивилизаций", и выступил за регулирование ИИ.

Ранее в этом году Маск и другие видные деятели в сфере технологий подписали открытое письмо с просьбой остановить как минимум на шесть месяцев обучение систем искусственного интеллекта (ИИ) мощнее, чем GPT-4, так как необходимо разработать протоколы безопасности для подобных систем.

GPT-4 или Generative Pre-trained Transformer 4 является большой языковой моделью (БЯМ), разработанной американской компанией OpenAI. Она была выпущена 14 марта 2023 года. GPT-4 способна читать и анализировать тексты, а также генерировать до 25 тыс. слов. ChatGPT является чат-ботом с ИИ от этой же компании. Одним из основателей OpenAI является Илон Маск.

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Тэги: США, МАСК, ИИ, ПЛАНЫ


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