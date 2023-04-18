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Внешняя политика 18.04.2023 13:50

Министр обороны Азербайджана обсудит в Казахстане ВТС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отправился в Казахстан, сообщили во вторник в министерстве обороны Азербайджана.

«По приглашению министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова 18 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с официальным визитом в эту страну», - говорится в сообщении военного ведомства.

Гасанов в Казахстане планирует обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной областях и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КАЗАХСТАН, ВИЗИТ


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