Министр обороны Азербайджана обсудит в Казахстане ВТС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отправился в Казахстан, сообщили во вторник в министерстве обороны Азербайджана. «По приглашению министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова 18 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с официальным визитом в эту страну», - говорится в сообщении военного ведомства. Гасанов в Казахстане планирует обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной областях и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».