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Финансы 18.04.2023 13:54

Kapital Bank сократил в I квартале активы на 1,2%, прибыль – увеличил почти на 66%

ОАО "Kapital Bank" сократил в первом квартале 2023 года активы на 1,2% - до 7 млрд 728,237 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 марта 2023 года составил 3 млрд 225,007 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022г на 2,1% - ИФ). При этом за отчетный период банк увеличил портфель по потребительскому кредитованию на 0,01% - до 1 млрд 833,22 млн манатов, по бизнес-кредитам - на 4,4% - до 947,922 млн манатов.

Обязательства банка оцениваются в 6 млрд 821,711 млн манатов (спад на 2,5%).

Депозитный портфель банка равен 5 млрд 912,636 млн манатов (спад на 3%), в том числе вклады физических лиц - 1 млрд 758,612 млн манатов (рост на 7,1%).

Капитал банка равен 906,526 млн манатов (рост на 9,7%), уставный капитал – 265,85 млн манатов (не изменился).

По итогам первого квартала 2023 года чистая прибыль банка составила 83 млн 519 тыс. манатов (рост на 65,7% по сравнению с январем-мартом 2022 года - ИФ).

Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в топ-3 банков страны по объему активов. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,8755% и физические лица (0,1245%).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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