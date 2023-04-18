MIDA планирует строительство ЖК в городе Евлах

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит свыше 212 тыс. манатов на подготовку проекта строительства социального жилья в городе Евлах, градостроительного обоснования, и выполнение работ по авторским правам.
Площадь ЖК составит 1,9 га.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала закупок www.tender.gov.az, с ООО «Global Engineering Management Company» подписан договор на выполнение данных работ.
Сумма контракта – 212,4 тыс. манатов.
Срок выполнения работ – 2 месяца.
Б.Рустамбеков
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