Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8594 RUR   0.0208 GBR   2.1055 TRY   0.0877

Цена на нефть

17.04 $/bbl +/- WTI 80.83 -1.69 Brent 84.76 -1.55

Социум 18.04.2023 14:02

MIDA планирует строительство ЖК в городе Евлах

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит свыше 212 тыс. манатов на подготовку проекта строительства социального жилья в городе Евлах, градостроительного обоснования, и выполнение работ по авторским правам.

Площадь ЖК составит 1,9 га.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала закупок www.tender.gov.az, с ООО «Global Engineering Management Company» подписан договор на выполнение данных работ.

Сумма контракта – 212,4 тыс. манатов.

Срок выполнения работ – 2 месяца.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: MIDA, ЕВЛАХ, ПРОЕКТ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az