Пашинян хочет восстановить военный баланс Армении с Азербайджаном

Ереван имеет серьезные планы восстановления военного баланса между Арменией и Азербайджаном, заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.
На вопрос депутата о нарушенном военном балансе между Арменией и Азербайджаном и планах республики по его восстановлению, Пашинян ответил: "Имеем серьезные программы для восстановления (нарушенного баланса - ИФ). Но, считаю, что эти вопросы не следует обсуждать публично".
По словам премьер-министра, публичное обсуждение вопросов военного характера "может создать угрозы".
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