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Регион 18.04.2023 14:03

Пашинян хочет восстановить военный баланс Армении с Азербайджаном

Ереван имеет серьезные планы восстановления военного баланса между Арменией и Азербайджаном, заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.

На вопрос депутата о нарушенном военном балансе между Арменией и Азербайджаном и планах республики по его восстановлению, Пашинян ответил: "Имеем серьезные программы для восстановления (нарушенного баланса - ИФ). Но, считаю, что эти вопросы не следует обсуждать публично".

По словам премьер-министра, публичное обсуждение вопросов военного характера "может создать угрозы".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, АЗЕРБАЙДЖАН, БАЛАНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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