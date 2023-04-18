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18.04.2023 14:13

Алиев посещает Cальянский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник посещают Сальянский район страны, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

В ходе поездки Алиев принял участие в открытии Сальянского центра цифрового управления ОАО «Азеришыг», ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта в родильном доме на 80 коек и детской поликлинике Сальянской центральной районной больницы.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, РЕГИОН, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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