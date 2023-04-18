Алиев посещает Cальянский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник посещают Сальянский район страны, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.
В ходе поездки Алиев принял участие в открытии Сальянского центра цифрового управления ОАО «Азеришыг», ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта в родильном доме на 80 коек и детской поликлинике Сальянской центральной районной больницы.
Р.Керимов
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