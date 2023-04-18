Азербайджан в феврале импортировал из Германии транспортных средств почти на 13 млн евро

Германия в феврале 2023 года увеличила экспорт товаров в Азербайджан в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 46,658 млн евро, говорится в материалах Федерального статистического управления Германии (Destatis), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно статданным, Германия, в частности, поставила в Азербайджан средства наземного транспорта (кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава), на 12,736 млн евро (рост в 2,3 раза), оборудование и механические приспособления - 7,21 млн евро (рост в 1,5 раза), фармацевтическую продукцию - 5,085 млн евро (рост в 1,9 раза), инструменты и аппараты оптические, фотографические и другие - 3,083 млн евро (рост на 33,8%), эфирные масла, парфюмерия, косметические средства - 2,604 млн евро (рост в 3,1 раза).

Р.Керимов