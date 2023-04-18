Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8594 RUR   0.0208 GBR   2.1055 TRY   0.0877

Цена на нефть

17.04 $/bbl +/- WTI 80.83 -1.69 Brent 84.76 -1.55

Бизнес и законодательство 18.04.2023 14:22

Азербайджан в феврале импортировал из Германии транспортных средств почти на 13 млн евро

Германия в феврале 2023 года увеличила экспорт товаров в Азербайджан в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 46,658 млн евро, говорится в материалах Федерального статистического управления Германии (Destatis), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно статданным, Германия, в частности, поставила в Азербайджан средства наземного транспорта (кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава), на 12,736 млн евро (рост в 2,3 раза), оборудование и механические приспособления - 7,21 млн евро (рост в 1,5 раза), фармацевтическую продукцию - 5,085 млн евро (рост в 1,9 раза), инструменты и аппараты оптические, фотографические и другие - 3,083 млн евро (рост на 33,8%), эфирные масла, парфюмерия, косметические средства - 2,604 млн евро (рост в 3,1 раза).

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭКСПОРТ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Германия в I полугодии увеличила импорт из Азербайджана в 4,4 раза Азербайджанская Gilan FMCG получила контракт на поставку томатов в Германию Азербайджан планирует увеличить экспорт химической продукции в Германию – замминистра Азербайджан отправил экспортную миссию в Германию Азербайджан до конца 2018г отправит экспортную миссию в Германию Азербайджанские производители в январе в Германии обсудят вопросы экспорта продукции АПК Власти ФРГ запретили экспорт продукции военного назначения в РФ из-за ситуации вокруг Украины - СМИ Еврокомиссия не будет штрафовать Германию за торговый профицит - Эттингер Меркель выступает за сохранение Греции в еврозоне

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az