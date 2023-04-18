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Финансы 18.04.2023 14:45

ГНФАР увеличил в I квартале долю средств инвестпортфеля в долларах США в структуре активов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) основную часть активов, по-прежнему, предпочитает размещать в долларах США, удельный вес активов в американской валюте составляет 69,9%, отмечается в данных фонда.

По состоянию на 31 марта 2023 года активы ГНФАР составили $53 млрд 438 млн, из которых сумма эквивалентная $0,41 млн в азербайджанских манатах, остальное - в других валютах.

Инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на конец марта 2023 года равен $53 млрд 437,21 млн.

При этом в структуре инвестиционного портфеля 69,9% размещено в долларах США (по итогам 2022 года - 68,6%), 19,4% - в евро (по итогам 2022 года - 20,4%), 4,8% - фунтах стерлингов (5,2%), 0,6% - австралийских долларах (0,6%), 0,3% - турецких лирах (0,4%), 0,2% - российских рублях (0,3%), 1% - китайских юанях (1,1%), 1,4% - японских йенах (1,3%), 2,4% - прочих валютах (2,1%).

Согласно данным, 61% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигациях и инструментах денежного рынка (на конец 2022г - 62,1%), 21,1% - акциях (на конец 2022г – 19,6%), 5,7% - недвижимости (на конец 2022г - 6,2%). Доля золота составляет 12,1% (на конец 2022г - 12,1%), что эквивалентно 101,8 тоннам (на конец 2022 года - 101,8 т).

По данным фонда, 96,2% средств ГНФАР размещены в высокорейтинговых активах А, АА и ААА.

По данным фонда, 35,8% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено в Северной Америке, 28,7% - в странах Европы, 15,1% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 0,1% - в странах Южной Америки, 0,3% - в странах Ближнего Востока, 0,6%- в Австралии и Новой Зеландии, 7,3% - в международных организациях, в золоте – 12,1%.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГНФАР, ИНВЕСТПОРТФЕЛЬ, СТРУКТУРА


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