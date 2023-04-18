Китай обвинил глав МИД G7 в стремлении очернить страну

В МИД Китая заявили, что встреча глав МИД стран "группы семи" в Японии имела целью оклеветать Пекин, сообщают китайские СМИ.

"Встреча министров иностранных дел G7 не учитывала ни официальную позицию Китая, ни объективные факты", - сказал представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

"Они вмешались во внутренние дела страны, злонамеренно оклеветав Китай", - указал он.

Главы МИД стран G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии выразили опасения по поводу расширения ядерного арсенала Китая и призвали Пекин к переговорам с США о снижении стратегических рисков. Дипломаты также подтвердили важность контроля за предметами и технологиями, которые могут быть использованы в военных целях, главным образом с помощью многосторонних режимов экспортного контроля.

Трехдневная встреча министров завершилась 18 апреля утром в Японии.