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АПК 18.04.2023 15:00

Азербайджан в I кв. импортировал из Ставрополья продукции пищевой промышленности на $9 млн

Поставки в Азербайджан из Ставропольского края РФ продукции пищевой промышленности в I-ом квартале 2023 года составили на сумму $9,3 млн.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу минэкономразвития Ставрополья, Азербайджан в январе-марте закупал в основном муку, мясо птицы, корм для животных.

По итогам первого квартала Азербайджан вошел в топ-3 импортеров продукции пищевой промышленности из Ставрополья.

По данным ведомства, Азербайджан в отчетном периоде увеличил закупки муки на Ставрополье на 85% - до $2,7 млн, мяса птицы – в 2,3 раза – до $2,3 млн.

Р.Ахмедов

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Тэги: СТАВРОПОЛЬЕ, ПРОМПРОДУКЦИЯ

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