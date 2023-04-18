Азербайджан в I кв. импортировал из Ставрополья продукции пищевой промышленности на $9 млн

Поставки в Азербайджан из Ставропольского края РФ продукции пищевой промышленности в I-ом квартале 2023 года составили на сумму $9,3 млн.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу минэкономразвития Ставрополья, Азербайджан в январе-марте закупал в основном муку, мясо птицы, корм для животных.
По итогам первого квартала Азербайджан вошел в топ-3 импортеров продукции пищевой промышленности из Ставрополья.
По данным ведомства, Азербайджан в отчетном периоде увеличил закупки муки на Ставрополье на 85% - до $2,7 млн, мяса птицы – в 2,3 раза – до $2,3 млн.
Р.Ахмедов
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