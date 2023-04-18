Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8594 RUR   0.0208 GBR   2.1055 TRY   0.0877

Цена на нефть

17.04 $/bbl +/- WTI 80.83 -1.69 Brent 84.76 -1.55

18.04.2023 15:17

В Бакинской высшей школе нефти состоялась встреча с руководством и учащимися Билясуварского комплекса школы-лицея имени Мубариза Ибрагимова

Ректор Бакинской высшей школы нефти SOCAR (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с руководством и учащимися старших классов Билясуварского

комплекса школы-лицея имени Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Отметив, что встреча состоялась в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между БВШН и Комплексом, ректор выразил удовлетворение встречей с гостями в вузе.

«Билясуварский комплекс школы-лицея имени Мубариза Ибрагимова является гордостью Азербайджана. Учиться здесь – высокая честь и одновременно ответственность. Мы верим, что в будущем вы продолжите высоко держать это имя в специальности, профессии и жизни, которые вы выберете. Студенты БВШН были такими же умными, грамотными и высокоинтеллектуальными учащимися, как и вы. Мы будем рады, если в будущем вы тоже получите звание студента БВШН».

Напомнив, что БВШН была создана в структуре SOCAR, Эльмар Гасымов отметил, что в этом вузе готовят англоязычных специалистов. Ректор подчеркнул, что студенты и выпускники БВШН являются одним из самых ценных человеческих капиталов нашей страны.

Исполнительный директор Билясуварского комплекса школы-лицея Агшин Багиров поблагодарил руководство БВШН за теплый прием и гостеприимство. Он выразил уверенность, что сотрудничество с вузом внесет большой вклад в деятельность Комплекса.

На встрече гостям была представлена ​​подробная информация о специальностях и проходных баллах БВШН, учебном процессе, направлениях деятельности вуза, общих статистических показателях по годам, иностранных компаниях и вузах, с которыми сотрудничает БВШН, образовательных программах, внутренних дисциплинарных правилах, программах стажировок, реализуемых в местных и транснациональных компаниях, и семинарах.

Затем коллектив Комплекса ознакомился с кампусом Бакинской высшей школы нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az