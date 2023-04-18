В Бакинской высшей школе нефти состоялась встреча с руководством и учащимися Билясуварского комплекса школы-лицея имени Мубариза Ибрагимова

Ректор Бакинской высшей школы нефти SOCAR (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с руководством и учащимися старших классов Билясуварского

комплекса школы-лицея имени Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Отметив, что встреча состоялась в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между БВШН и Комплексом, ректор выразил удовлетворение встречей с гостями в вузе.

«Билясуварский комплекс школы-лицея имени Мубариза Ибрагимова является гордостью Азербайджана. Учиться здесь – высокая честь и одновременно ответственность. Мы верим, что в будущем вы продолжите высоко держать это имя в специальности, профессии и жизни, которые вы выберете. Студенты БВШН были такими же умными, грамотными и высокоинтеллектуальными учащимися, как и вы. Мы будем рады, если в будущем вы тоже получите звание студента БВШН».

Напомнив, что БВШН была создана в структуре SOCAR, Эльмар Гасымов отметил, что в этом вузе готовят англоязычных специалистов. Ректор подчеркнул, что студенты и выпускники БВШН являются одним из самых ценных человеческих капиталов нашей страны.

Исполнительный директор Билясуварского комплекса школы-лицея Агшин Багиров поблагодарил руководство БВШН за теплый прием и гостеприимство. Он выразил уверенность, что сотрудничество с вузом внесет большой вклад в деятельность Комплекса.

На встрече гостям была представлена ​​подробная информация о специальностях и проходных баллах БВШН, учебном процессе, направлениях деятельности вуза, общих статистических показателях по годам, иностранных компаниях и вузах, с которыми сотрудничает БВШН, образовательных программах, внутренних дисциплинарных правилах, программах стажировок, реализуемых в местных и транснациональных компаниях, и семинарах.

Затем коллектив Комплекса ознакомился с кампусом Бакинской высшей школы нефти.