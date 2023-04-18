Премьер Грузии обвиняет экс-министра обороны Кезерашвили в хищении денег у европейских пенсионеров

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего министра обороны страны Давида Кезерашвили в международном мошенничестве и финансировании украденными деньгами радикальной грузинской оппозиции.
"В течение последних двух лет наши следственные органы активно сотрудничали с германскими коллегами по выявлению международной мошеннической схемы, по которой, к сожалению, наш бывший министр обороны, господин Кезерашвили назван международным мошенником", - заявил Гарибашвили во вторник на заседании правительства.
По его словам, Кезерашвили создал международную мошенническую сеть, с помощью которой ограбил европейских пенсионеров на миллиарды долларов.
"Нашему обществу необходимо получить разъяснения, почему украденными деньгами у европейских пенсионеров финансируются почти все грузинские оппозиционные партии и их телеканалы. Я очень надеюсь, что на этот вопрос скоро будет дан ответ и все виновные понесут наказание", - сказал Гарибашвили.
На прошлой неделе британская вещательная корпорация BBC обнародовала свое расследование о сети колл-центров в Грузии, на Украине, в Болгарии и Албании, с помощью которых европейских пенсионеров вовлекали в несуществующие финансовые схемы, обещая им в короткие сроки большую финансовую выгоду за добровольно вложенные средства, но деньги терялись, а выявить мошенников пенсионерам не удавалось.
По утверждению BBC, во главе этой мошеннической сети стоит экс-министр обороны Грузии Кезерашвили, который в настоящее время проживает в Лондоне в собственном доме стоимостью 18 млн фунтов стерлингов (около $22 млн). В прошлом году грузинские и германские следователи обнаружили и закрыли два из таких колл-центров в Тбилиси. Следствие по данному факту продолжается.
Между тем представители грузинской оппозиции высказывают предположение, что действующие власти Грузии были в курсе деятельности мошеннических колл-центров, в которых работали около 600 человек, и покровительствовали им, получая более чем серьезную финансовую выгоду.
В свою очередь, Кезерашвили в принадлежащем ему оппозиционном грузинском телеканале "Формула" заявил, что все обвинения, выдвинутые против него BBC голословны, и он подаст в суд на журналистов за ущерб, нанесенный его деловой репутации.
В Грузии Кезерашвили объявлен в розыск по обвинению в хищении 5 млн евро на посту министра обороны. При этом обращение грузинской прокуратуры к властям Великобритании по задержанию и экстрадиции в Грузию Кезерашвили удовлетворены не были.
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