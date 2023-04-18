Китай в I квартале увеличил добычу угля на 5,5%

Производство угля в Китае в первом квартале выросло на 5,5% относительно того же периода прошлого года и достигло 1,15 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

При этом в марте в стране было добыто 417,22 млн тонн угля. Среднесуточный объем составил 13,46 млн тонн, что является рекордом и на 4,3% превышает показатель за март 2022 года.

Для сравнения, в январе-феврале текущего года среднесуточная добыча составляла 12,44 млн тонн.

КНР импортировала в марте 41,17 млн тонн угля, что больше прошлогоднего показателя в 2,5 раза, свидетельствуют таможенные данные. Объем поставок из-за рубежа стал максимальным за три года. Импорт в январе-феврале составлял в среднем 30,32 млн тонн.

Китай традиционно публикует экономические показатели за первые два месяца года вместе, чтобы избежать искажения данных с учетом длительных праздников по случаю наступления нового года по лунному календарю, которые имеют плавающую дату и могут попадать как на январь, так и на февраль.