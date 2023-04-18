Нефть слабо дорожает

Цены на нефть слабо растут вечером во вторник, трейдеры оценивают данные о добыче, переработке и ВВП в Китае и риски повышения процентных ставок в США.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,03 (0,04%) - до $84,79 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,07 (0,09%) - до $80,69 за баррель.

Китай в марте увеличил добычу нефти на 2,4% - до 18,2 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Объем нефтепереработки вырос на 8,8% и составил 63,9 млн тонн, что является рекордом.

Темпы роста китайской экономики составили 4,5% в годовом выражении против 2,9% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%.

"Нефтяные котировки не смогли удержать уровни, достигнутые после публикации данных о ВВП КНР, поскольку сырьевой рынок понимает, что вопрос о повышении процентных ставок в США вновь открыт", - заявил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Как стало известно в понедельник, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос до плюс 10,8 пункта по сравнению с минус 24,6 пункта в прошлом месяце. Индикатор поднялся в положительную зону впервые за пять месяцев и обновил максимум с июля 2022 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста лишь до минус 18 пунктов.

Индикатор указал на устойчивость американской экономики, что усиливает вероятность новых повышений процентной ставки Федеральной резервной системы, отмечает MarketWatch.