В Госдепе США призвали страны НАТО внимательно отслеживать данные о возможности размещения ядерного оружия в Белоруссии

В Вашингтоне пристально следят за информацией о возможности размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии и считают необходимым обмениваться данными по этой теме, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

"Мы все наблюдаем и выражаем обеспокоенность... Мы все должны реагировать, обращать внимание на это. Я полагаю, нам надо обмениваться разведданными, что мы до сих пор не использовали в должной мере, но я надеюсь, что мы продолжим действовать в этом направлении", - сказала она на открытии ежегодной конференции НАТО.

Ранее в апреле министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обосновал планы размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии разрушением структуры международной военной безопасности странами Запада.