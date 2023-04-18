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Дальнее зарубежье 18.04.2023 22:40

Израиль поставит Греции вместе с противотанковыми ракетами БПЛА для их наведения

Израильская компания Aeronautics Defense Systems Ltd. снабдит Грецию беспилотниками Orbiter III в рамках контракта по закупкам Афинами израильских противотанковых управляемых ракет (ПТУР) Spike на сумму в $404 млн, сообщает во вторник Defense news.

В Aeronautics, которой владеет разработчик этих ПТУР Rafael Advanced Defense Systems, пояснили, что "когда Orbiter III обнаружит, распознает и идентифицирует цель, ракеты Spike, запущенные с воздуха, моря или земли, смогут быстро" поразить нужный объект.

Согласно условиям контракта, Греция получит десятки таких беспилотников.

Orbiter III может держаться в воздухе до шести часов, его полезная нагрузка - 32 кг, причем на беспилотник возможно устанавливать разную аппаратуру. Его можно использовать для наблюдения и разведки, в том числе в сложных погодных условиях, при отсутствии сигнала GPS.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГРЕЦИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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