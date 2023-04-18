Израиль поставит Греции вместе с противотанковыми ракетами БПЛА для их наведения

Израильская компания Aeronautics Defense Systems Ltd. снабдит Грецию беспилотниками Orbiter III в рамках контракта по закупкам Афинами израильских противотанковых управляемых ракет (ПТУР) Spike на сумму в $404 млн, сообщает во вторник Defense news.
В Aeronautics, которой владеет разработчик этих ПТУР Rafael Advanced Defense Systems, пояснили, что "когда Orbiter III обнаружит, распознает и идентифицирует цель, ракеты Spike, запущенные с воздуха, моря или земли, смогут быстро" поразить нужный объект.
Согласно условиям контракта, Греция получит десятки таких беспилотников.
Orbiter III может держаться в воздухе до шести часов, его полезная нагрузка - 32 кг, причем на беспилотник возможно устанавливать разную аппаратуру. Его можно использовать для наблюдения и разведки, в том числе в сложных погодных условиях, при отсутствии сигнала GPS.
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