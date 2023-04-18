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Это интересно 18.04.2023 22:09

Центры ASAN откроют в Лянкяране и Нахчыване

Центры «ASAN xidmət» планируется ввести в эксплуатацию еще в двух городах Азербайджана – Лянкяране и Нахчыване.

В настоящее время строительство центров в этих городах продолжается.

Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра «ASAN xidmət» в Сальяне.

Таким образом, общее число таких центров, действующих в республике, достигло 25, из которых 7 – в Баку.

До сих пор в данных центрах было обработано свыше 61 млн обращений граждан, коэффициент удовлетворения данными услугами составил 99,8%.

Р.Ахмедов

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Тэги: ASAN, ЦЕНТРЫ, РЕГИОНЫ


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