Центры ASAN откроют в Лянкяране и Нахчыване

Центры «ASAN xidmət» планируется ввести в эксплуатацию еще в двух городах Азербайджана – Лянкяране и Нахчыване.

В настоящее время строительство центров в этих городах продолжается.

Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра «ASAN xidmət» в Сальяне.

Таким образом, общее число таких центров, действующих в республике, достигло 25, из которых 7 – в Баку.

До сих пор в данных центрах было обработано свыше 61 млн обращений граждан, коэффициент удовлетворения данными услугами составил 99,8%.

Р.Ахмедов