Volkswagen вложит 1 млрд евро в НИОКР и организацию закупок в Китае

Volkswagen AG инвестирует 1 млрд евро в создание новой компании, которая будет специализироваться на НИОКР и закупочной деятельности в Китае, говорится в сообщении германского концерна.

Компания (проектное название - 100%TechCo) позволит упростить закупку материалов и ускорить разработку компонентов и технологий для электромобилей примерно на 30%. В свою очередь, это поможет быстрее выводить машины на рынок и повысит рентабельность.

Головной офис 100%TechCo расположится в городе Хэфэй на юге Китая.

КНР является самым важным рынком для Volkswagen, и в будущем компания будет искать больше возможностей для сотрудничества в этой стране, заявлял глава германского автопроизводителя Оливер Блюм агентству "Синьхуа" в феврале.

В 2022 году Volkswagen поставил более 3,18 млн автомобилей на рынки материкового Китая и Гонконга. Из них 206,5 тыс. были автомобилями на новых источниках энергии (NEV), что на 37,1% больше, чем в 2021 году. Количество машин, работающих полностью на электродвигателях, выросло на 68,2%.

Акции Volkswagen на торгах во вторник дешевеют на 0,9%. С начала года их котировки повысились на 4,7%.