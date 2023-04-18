Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2

Великобритания передала ВСУ 14 танков Challenger 2, сообщает служба связей с общественностью вооруженных сил Великобритания. "Великобритания подарила Вооруженным силам Украины 14 могучих танков Challenger 2, которых британская армия подготовила для эксплуатации", - сказано в сообщении, опубликованном на Фейсбук во вторник.

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