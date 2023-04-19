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Это интересно 19.04.2023 16:11

Китайский Ханчжоу возглавил список городов мира с самым резким приростом миллионеров за последние 10 лет

Число долларовых миллионеров в китайском городе Ханчжоу подскочило более чем в два раза (на 105%) в период с 2012 по 2022 год, рекордными темпами среди всех городов мира, пишет CNBC со ссылкой на исследование консалтинговой компании Henley & Partners.

На конец прошлого года в Ханчжоу проживали 30,4 тыс. миллионеров, 98 человек с состоянием свыше $100 млн и 12 долларовых миллиардеров.

В десятке городов, где зафиксирован самый резкий рост числа миллионеров за последнее десятилетие, фигурируют еще два китайских города - Шэньчжэнь (3-е место, рост на 98%) и Гуанчжоу (7-е место, +86%).

Три позиции в топ-10 заняли американские города: техасский Остин (2-е место, +102%), Уэст-Палм-Бич в штате Флорида (4-я строчка, +90%) и Скоттсдейл в Аризоне (5-я позиция, +88%).

Появление большого числа новых миллионеров в Остине авторы исследования объясняют переносом в Техас штаб-квартир многих крупных компаний. Скоттсдейл привлекает богатых пенсионеров и ИТ-предпринимателей, а Флориду часто выбирают для работы на удаленке.

Примечательно, что в топ-10 нет ни одного европейского города.

Шестую строчку занял индийский Бангалор (рост на 88%), восьмую - город Шарджа в ОАЭ (+84%), девятую - вьетнамский Хошимин (+82%), десятую - индийский Хайдарабад (+78%).

Самое резкое сокращение числа долларовых миллионеров за последние 10 лет отмечено в Москве (на 44%) и Санкт-Петербурге (на 38%), а также в южноафриканском Йоханнесбурге (-40%). В Гонконге число миллионеров упало на 27%, в Лондоне - на 15%.

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Тэги: МИР, ГОРОДА, МИЛЛИОНЕРЫ, РОСТ


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