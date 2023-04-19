В столице Судана режим прекращения огня не соблюдается: продолжаются боестолкновения

Тысячи жителей Хартума бегут из столицы Судана, где продолжаются столкновения, несмотря на объявленное накануне перемирие между военными страны и противостоящим им военизированным формированием, сообщает в среду "Аль-Джазира".
Столкновения между ВС Судана и группировкой Силы быстрого реагирования (СБР) продолжаются уже пятый день подряд, к настоящему моменту официальное число жертв достигло по меньшей мере 270 человек, еще более 2,6 тыс. человек получили ранения. Согласно информации телекомпании, в среду боевые действия с применением тяжелой артиллерии начались уже на рассвете.
В настоящее время ожесточенные столкновения происходят близ штаб-квартиры суданской армии и около международного аэропорта Хартума.
Накануне стороны объявили, что договорились соблюдать перемирие в течение 24 часов, однако, несмотря на это в среду в Хартуме слышны звуки взрывов. По информации "Аль-Джазиры", перемирие было нарушено сразу в течение нескольких минут после оговоренного начала.
В городе наблюдаются перебои в подаче электроэнергии, не хватает питьевой воды и продовольствия, офисы и школы не работают. Больницы не могут нормально функционировать из-за отсутствия электроэнергии. На фоне этой ситуации многие жители пытаются покинуть Хартум, некоторые уходят пешком. На улицах столицы остаются тела погибших - их некому убрать.
Ситуация в Судане осложнилась в субботу, когда в столице страны Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между армией и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде Хартума. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.
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