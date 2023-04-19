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Внешняя политика 19.04.2023 15:40

Азербайджан поддерживает принцип «одного Китая» - помощник президента

Азербайджан поддерживает принцип «одного Китая», заявил помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров на встрече с заместителем министра иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ма Чжаосю.

«Алакбаров отметил, что Азербайджан очень заинтересован в сотрудничестве с КНР, подчеркнул, что азербайджанское государство всегда поддерживает принцип «одного Китая», - сообщают официальные СМИ Азербайджана.

Согласно СМИ, на встрече также была предоставлена информация о туристическом потенциале Азербайджана, широкомасштабных строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о наличии возможностей для участия китайских инвесторов и компаний в проектах в других регионах.

Алакбаров подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев «всегда придает большое значение и оказывает поддержку отношениям с КНР, прилагает усилия для развития двусторонних связей».

В свою очередь, Ма Чжаосю отметил, что «Азербайджан всегда положительно реагировал на все инициативы Китая», подчеркнул вклад Баку в инициативу «Один пояс, один путь».

Замминистра добавил, что КНР поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ


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