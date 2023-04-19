Вашингтон готов помочь Еревану и Баку в достижении мира

США готовы помочь Армении и Азербайджану в достижении мира, заявили в американском посольстве в Ереване. На встречах в Ереване заместитель помощника госсекретаря США по Кавказу, региональным конфликтам и Южной Европе Эрика Олсон заявила "о готовности США помочь Армении и Азербайджану в деэскалации напряженности и достижении долгосрочного и всеобъемлющего мира".

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