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Карабах 19.04.2023 15:48

Вашингтон готов помочь Еревану и Баку в достижении мира

США готовы помочь Армении и Азербайджану в достижении мира, заявили в американском посольстве в Ереване.

На встречах в Ереване заместитель помощника госсекретаря США по Кавказу, региональным конфликтам и Южной Европе Эрика Олсон заявила "о готовности США помочь Армении и Азербайджану в деэскалации напряженности и достижении долгосрочного и всеобъемлющего мира".

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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