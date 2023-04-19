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Финансы 19.04.2023 16:15

Потребкредитование в Азербайджане в I квартале выросло на 4,5% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-марте 2023 года вырос на 2,4% - до 20 млрд 664,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в марте кредитный портфель банков и НБКО вырос на 317,7 млн манатов.

Объем просроченных кредитов на конец марта составляет 590,48 млн манатов (спад за отчетный период на 0,5% - ИФ) или 2,9% всех кредитов (2,9% на конец 2022г).

На 31 марта 2023 года банками с долей государства выдано кредитов на 3 млрд 962,3 млн манатов (рост на 2,9%) или 19,2% всех кредитов, частными банками - 16 млрд 76,26 млн манатов (рост на 2,1%) или 77,8% всех кредитов. Остальные 626,25 млн манатов (рост на 6,2%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема займов, выданных на конец марта на кредитование в национальной валюте приходится 16 млрд 623,27 млн манатов (рост на 2,6%), в иностранной валюте - 4 млрд 41,56 млн манатов (рост на 1,3%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец марта составляет 19,6% (на конец 2022г - 19,8%).

В структуре кредитных вложений банков и НБКО по состоянию на торговлю и сферу услуг пришлось 3 млрд 296,88 млн манатов (16% всех кредитов), добывающую промышленность и электроэнергетику, газ, пар и водное хозяйство – 670,66 млн манатов (3,2%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство - 572,3 млн манатов (2,8%), строительство и недвижимость - 1 млрд 56,9 млн манатов (5,1%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 91,9 млн манатов (5,3%), транспорт и связь – 800,97 млн манатов (3,9%), на домохозяйства - 11 млрд 784,6 млн манатов (57%), остальное - на другие сектора.

При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе-марте 2023 года на 4,5% (в 2022 году рост составил 31%).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ПРОСРОЧКА


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