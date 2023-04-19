Глава Пентагона, несмотря на недавнюю утечку, не считает проблемой предоставление молодым военным доступа к секретной информации

США часто предоставляют молодым военнослужащим доступ к секретным данным, и не эта практика стала причиной недавней масштабной утечки документов Пентагона, заявил в среду американский министр обороны Ллойд Остин.

"Большинство наших военнослужащих - молодые люди. И поэтому у нас часто бывает, что важную для армии работу выполняют именно молодые военнослужащие. В этом нет ничего необычного", - заявил он на пресс-конференции в Швеции, отвечая на вопрос, нормально ли, что автору утечки - всего 21 год, и у него, несмотря на непродолжительный срок службы в армии, уже был доступ к большому количеству засекреченных документов.

"У него были все разрешения на работу с секретными данными", - добавил Остин.

Глава Пентагона пояснил, что в данном случае возраст допустившего утечку военного не является проблемой и призвал журналистов дождаться итогов проводимого в США расследования.

Ранее этой весной американские СМИ сообщили, что подборка американских секретных документов попала в открытый доступ в социальные сети. В частности, как писала The New York Times, речь шла о документах, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая".

Сотрудники ФБР ранее в апреле задержали военнослужащего из подразделения ВВС Национальной гвардии США - 21-летнего Джека Тейшейру по подозрению в сливе секретных документов по итогам расследования. Позднее ему предъявили обвинения в несанкционированном хранении и передаче информации Пентагона о национальной обороне и несанкционированном изъятии и хранении секретных документов. Максимальным наказанием по первому обвинению является десять лет тюремного заключения, по второму - пять. Минюст США запросил, чтобы Тейшейра до начала судебного разбирательства оставался под стражей. Предварительное слушание назначено на 19 апреля.