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Цена на нефть

18.04 $/bbl +/- WTI 80.90 +0.07 Brent 84.77 +0.01

ТЭК 19.04.2023 16:15

Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть усилили снижение в преддверии публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Трейдеры также беспокоятся, что повышение процентных ставок ФРС и ЕЦБ негативно отразится на экономическом росте.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:54 в среду составляет $83,17 за баррель, что на $1,6 (1,89%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В ходе сегодняшней сессии их цена опускалась ниже $83 за баррель впервые с конца марта. Ранее в апреле стоимость контракта достигала максимальных за пять месяцев $87,5 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $1,53 (1,89%), до $79,33 за баррель. В этом месяце стоимость контракта также выходила на пятимесячный максимум - $83,5 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 апреля, на 2,675 млн баррелей.

Официальные данные будут обнародованы Минэнерго США в среду в 18:30.

Эксперты в среднем ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,088 млн баррелей, по данным Trading Economics. Аналитики и трейдеры, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозируют снижение на 500 тыс. баррелей.

Американский центробанк повысит ставку еще 1 раз, европейский - 3 раза в ближайшие несколько месяцев, отмечает Trading Economics.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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