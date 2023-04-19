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АПК 19.04.2023 17:31

ЕК выделит 100 млн евро сельхозпроизводителям стран ЕС, затронутых экспортом украинского зерна

Европейская комиссия (ЕК) понимает положение сельхозпроизводителей стран Восточной Европы, испытывающих наплыв сельхозпродукции из Украины, и намерена оказать им помощь в 100 млн евро, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

Она сообщила в среду на брифинге в Брюсселе, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на совместное письмо правительств Болгарии, Венгрии, Польши, Румыния и Словакии, в котором они в конце марта выразили обеспокоенность в связи с накапливающимися в их странах объемами украинского зерна.

"Председатель в своем письме подчеркнула, что она полностью осознает выраженную обеспокоенность относительно увеличения импорта некоторых украинских сельхозпродуктов на европейский рынок и что в соответствии с условиями нашего единого рынка и нашего таможенного союза необходим совместный подход, чтобы разрешить эти проблемы", - сказала пресс-секретарь.

"Председатель представила три предложения. Прежде всего, что касается помощи сельхозпроизводителям, затронутым этой ситуацией, как вы помните, был одобрен пакет помощи в размере 56,3 млн евро для фермеров, которых это больше всего коснулось, и мы готовим второй пакет финансовой поддержки в размере 100 млн евро", - продолжила представитель ЕК.

Во-вторых, отметила Спинант, ЕК примет превентивные меры по применяемым к некоторым категориям зерновых и другим продуктам торговым правилам. Речь, в частности, идет о рапсе, подсолнечнике, кукурузе и пшенице.

В-третьих, Еврокомиссия приступает к изучению ситуации с другими "чувствительными продуктами".

Пресс-секретарь также сообщила, что исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис обсудит в среду эти предложения и линию действий с министрами пяти стран, подписавших письмо в Еврокомиссию, а также переговорит в тот же день с их украинскими коллегами.

"Мы верны своим обязательствам помочь Украине экспортировать ее продукцию, включая сельскохозяйственную. Это важная помощь для украинской экономики. Мы хотим, чтобы эти продукты поступали на мировой рынок, где они необходимы. Это будет содействовать продовольственной безопасности. И мы также готовы выполнить свои обязанности по поддержке наших сельхозпроизводителей", - заявила Спинант.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ


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