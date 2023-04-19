ООН ожидает, что в 2023 году Индия превзойдет Китай по численности населения

В течение 2023 года Индия обгонит Китай по численности населения примерно на 2,9 млн человек, говорится в докладе о народонаселении мира за 2023 год Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

В докладе, опубликованном в среду, говорится, что в 2023 году население Китая будет составлять 1 425,7 млн человек, а население Индии - 1 428,6. Таким образом, Китай потеряет титул самой густонаселенной страны мира, который удерживал, начиная как минимум с 1950 года, когда в ООН начали собирать эту статистику.

При этом данные о населении Китая в докладе не включают в себя население специальных административных районов Гонконга и Макао, а также острова Тайвань.

В свою очередь Associated Press со ссылкой на демографов отмечает, что точную дату, когда Индия станет самой густонаселенной страной мира, предсказать невозможно, однако это точно произойдет в ближайшее время.

При этом западные СМИ напоминают, что прогноз по данным, предоставленный в докладе ЮНФПА, является примерным, так как в Индии не проводилась перепись населения с 2011 года.

По данным ООН, в середине ноября 2022 года население земли превысило 8 млрд человек.

Ранее в апреле сообщалось, что согласно некоторым подсчетам, Индия, вероятно, уже обошла Китай по численности населения. Так, согласно данным независимой организации World Population Review (WPR), население Индии на конец 2022 года составляло 1,417 млрд человек. Другая аналитическая платформа - Macrotrends - оценивает численность населения Индии в 1,428 млрд человек.

В Китае численность населения в прошлом году уменьшилась впервые более чем за 60 лет - на 850 тыс., до 1,412 млрд человек, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Государственного статистического управления КНР.