ООН ожидает, что в 2023 году Индия превзойдет Китай по численности населения

В течение 2023 года Индия обгонит Китай по численности населения примерно на 2,9 млн человек, говорится в докладе о народонаселении мира за 2023 год Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).
В докладе, опубликованном в среду, говорится, что в 2023 году население Китая будет составлять 1 425,7 млн человек, а население Индии - 1 428,6. Таким образом, Китай потеряет титул самой густонаселенной страны мира, который удерживал, начиная как минимум с 1950 года, когда в ООН начали собирать эту статистику.
При этом данные о населении Китая в докладе не включают в себя население специальных административных районов Гонконга и Макао, а также острова Тайвань.
В свою очередь Associated Press со ссылкой на демографов отмечает, что точную дату, когда Индия станет самой густонаселенной страной мира, предсказать невозможно, однако это точно произойдет в ближайшее время.
При этом западные СМИ напоминают, что прогноз по данным, предоставленный в докладе ЮНФПА, является примерным, так как в Индии не проводилась перепись населения с 2011 года.
По данным ООН, в середине ноября 2022 года население земли превысило 8 млрд человек.
Ранее в апреле сообщалось, что согласно некоторым подсчетам, Индия, вероятно, уже обошла Китай по численности населения. Так, согласно данным независимой организации World Population Review (WPR), население Индии на конец 2022 года составляло 1,417 млрд человек. Другая аналитическая платформа - Macrotrends - оценивает численность населения Индии в 1,428 млрд человек.
В Китае численность населения в прошлом году уменьшилась впервые более чем за 60 лет - на 850 тыс., до 1,412 млрд человек, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Государственного статистического управления КНР.
Алиев распорядился выделить 5 млн манатов Фонду YASHAT
SOCAR и израильская Union Energy подписали соглашение о сотрудничестве
Китайская IGBR вложит 1 млрд рублей в строительство завода нефтегазового оборудования в Калужской области
ЕК выделит 100 млн евро сельхозпроизводителям стран ЕС, затронутых экспортом украинского зерна
Банки в Азербайджане в I квартале увеличили портфель по бизнес-кредитам на 1%
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Финский город Каухава предложил разместить у себя базу НАТО
В столице Судана режим прекращения огня не соблюдается: продолжаются боестолкновения
Глава Пентагона рассчитывает на вступление Швеции в НАТО до июльского саммита альянса
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Между Бакинской высшей школой нефти и PAŞA Sığorta подписан Меморандум
Еще в 3 районах разбиты «Сады Родины»
В Бакинской высшей школе нефти состоялась встреча с руководством и учащимися Билясуварского комплекса школы-лицея имени Мубариза Ибрагимова
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС