В Азербайджане зафиксировано 75 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 75 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 830 тыс. 993, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 62 случая.

За 24 часа летальных исходов от от COVID-19 не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 217 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 820 тыс. 317 человек (+101 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 459 человек.

За сутки медики провели 1 561 тест на коронавирус против 1 321 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 579 тыс. 826 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде