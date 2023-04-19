В Азербайджане зафиксировано 75 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 75 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 830 тыс. 993, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 62 случая.
За 24 часа летальных исходов от от COVID-19 не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 217 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 820 тыс. 317 человек (+101 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 459 человек.
За сутки медики провели 1 561 тест на коронавирус против 1 321 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 579 тыс. 826 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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