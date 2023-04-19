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Здравоохранение 19.04.2023 16:48

В Азербайджане зафиксировано 75 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 75 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 830 тыс. 993, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 62 случая.

За 24 часа летальных исходов от от COVID-19 не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 217 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 820 тыс. 317 человек (+101 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 459 человек.

За сутки медики провели 1 561 тест на коронавирус против 1 321 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 579 тыс. 826 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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