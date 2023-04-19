Долларизация по вкладам населения в I квартале снизилась до 38,2% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-марте 2023 года выросли на 1,9% - до 11 млрд 964,39 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в марте объем вкладов населения увеличился на 62,6 млн манатов.
По данным ЦБА, объем вкладов населения в национальной валюте в январе-марте 2023 года вырос на 3,6% - до 7 млрд 397,7 млн манатов или 61,8% всех вкладов. При этом вклады населения в нацвалюте в марте выросли на 1,4% или 99,2 млн манатов.
Банковские вклады населения в инвалюте в январе-марте 2023 года сократились на 0,8% - до 4 млрд 566,67 млн манатов или 38,2% всех вкладов населения (по итогам 2022 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 39,2%). В том числе в марте вклады в инвалюте сократились на 0,8% или 36,6 млн манатов.
Объем банковских вкладов резидентов в январе-марте составляет 10 млрд 797,09 млн манатов (рост на 2,1%), нерезидентов – 1 млрд 167,3 млн манатов (спад на 0,6%).
В целом, на 31 марта 2023 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 34 млрд 554,8 млн манатов, что на 4,7% меньше показателя на конец 2022 года.
Х.Насирзаде
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