Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан.
«В Азербайджане, являющемся одним из историко-культурных центров исламской цивилизации, каждый год с большими торжествами отмечается праздник Рамазан, возносятся молитвы за благополучие и процветание нашего народа и государства, с глубоким уважением чтится память героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны», - говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте главы государства.
«По случаю этого благословенного праздника поздравляю всех наших соотечественников, проживающих в Азербайджане и за пределами нашей страны, желаю их семьям счастья, их домам – достатка», - отмечается в поздравлении.
Б.Рустамбеков
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