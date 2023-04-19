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Религия 19.04.2023 17:04

Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан.

«В Азербайджане, являющемся одним из историко-культурных центров исламской цивилизации, каждый год с большими торжествами отмечается праздник Рамазан, возносятся молитвы за благополучие и процветание нашего народа и государства, с глубоким уважением чтится память героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны», - говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте главы государства.

«По случаю этого благословенного праздника поздравляю всех наших соотечественников, проживающих в Азербайджане и за пределами нашей страны, желаю их семьям счастья, их домам – достатка», - отмечается в поздравлении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, РАМАЗАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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