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Дальнее зарубежье 19.04.2023 20:22

В Великобритании определили перспективные участки для поиска критически важного сырья

Научно-исследовательская организация British Geological Survey (BGS) выявила в Великобритании крупные участки, где может быть целесообразным поиск критически важных материалов, таких как литий и графит, говорится на сайте BGS.

Перспективные участки определялись по геологическим характеристикам и находятся в том числе на Северо-Шотландском нагорье, северо-западе Уэльса, юго-западе Англии и в Северной Ирландии.

Критически важные материалы могут использоваться для производства аккумуляторов и полупроводников, необходимых для перехода к чистой энергетике.

Выявление потенциальных залежей такого сырья - один из первых шагов в рамках стратегии британского правительства, направленной на повышение устойчивости экономики к нарушениям поставок критически важных материалов.

Отнесение участков к перспективным еще не означает, что на них будут проводиться геологоразведочные работы и добыча, подчеркивает BGS.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СЫРЬЕ, УЧАСТКИ, ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

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