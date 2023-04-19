Банки в Азербайджане в I квартале увеличили портфель по бизнес-кредитам на 1%

Банки в Азербайджане в январе-марте 2023 года увеличили портфель по бизнес-кредитам, ипотечным кредитам и потребительскому кредитованию.

Согласно данным Центробанка, на 31 марта 2023 года кредитный портфель банков оценивается в 20 млрд 38,59 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 2,3% - ИФ).

В январе-марте 2023 года банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 1,1% - до 10 млрд 971,39 млн манатов или 54,8% всего кредитного портфеля. В марте портфель банков по бизнес-кредитам увеличился на 135,8 млн манатов.

Портфель по потребительскому кредитованию банков в январе-марте текущего года увеличился на 3,3% - до 5 млрд 942,4 млн манатов, удельный вес - 29,6%. В марте портфель банков по потребкредитованию вырос на 78,8 млн манатов.

За отчетный период банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 4,7% - до 3 млрд 124,75 млн манатов или 15,6% всего кредитного портфеля банков. В марте портфель банков по ипотечному кредитованию вырос на 66,6 млн манатов.

В Азербайджане на 31 марта 2023 года лицензию на деятельность имеют 25 банков.

Х.Насирзаде