Баку и Сеул проведут заседание МПК в мае 2023г

Азербайджан и Южная Корея проведут третье заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Сеуле в конце мая этого года.
Предстоящие заседание, бизнес-форум и двусторонние встречи с представителями южнокорейских организаций и технологических компаний обсудил с делегацией Южной Кореи заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов, сообщили в среду в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
В ходе прошедшей в Азербайджане встречи «были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в сферах цифровой трансформации, кибербезопасности, инноваций и транспорта», также отмечается в сообщении.
В последний раз заседание МПК проводилось 6 февраля 2020 года в Баку. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является заместитель министра цифрового развития и транспорта.
Отдел новостей
Золото дешевеет и торгуется вблизи $2 тыс. за унцию
Норвегия в марте увеличила добычу углеводородов на 5,2%
Польские аграрии получат помощь от государства в размере примерно 1 млрд евро
Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
ООН ожидает, что в 2023 году Индия превзойдет Китай по численности населения
В Азербайджане зафиксировано 75 новых случаев заражения COVID-19
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Племянник Кеннеди объявил об участии в предвыборной гонке за пост президента США
Новым председателем парламента Болгарии стал юрист Росен Желязков
США готовят новый пакет военной помощи Украине с боеприпасами для HIMARS
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Между Бакинской высшей школой нефти и PAŞA Sığorta подписан Меморандум
Еще в 3 районах разбиты «Сады Родины»
В Бакинской высшей школе нефти состоялась встреча с руководством и учащимися Билясуварского комплекса школы-лицея имени Мубариза Ибрагимова
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС