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Внешняя политика 19.04.2023 21:13

Баку и Сеул проведут заседание МПК в мае 2023г

Азербайджан и Южная Корея проведут третье заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Сеуле в конце мая этого года.

Предстоящие заседание, бизнес-форум и двусторонние встречи с представителями южнокорейских организаций и технологических компаний обсудил с делегацией Южной Кореи заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов, сообщили в среду в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В ходе прошедшей в Азербайджане встречи «были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в сферах цифровой трансформации, кибербезопасности, инноваций и транспорта», также отмечается в сообщении.

В последний раз заседание МПК проводилось 6 февраля 2020 года в Баку. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является заместитель министра цифрового развития и транспорта.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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