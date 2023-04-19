Алиев обсудил с зампомощника госсекретаря США нормализацию отношений Баку и Еревана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрику Олсон, стороны обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана.
«На встрече состоялся обмен мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и переговорах по мирному договору», - говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.
Алиев отметил, что «именно Азербайджан инициировал подписание мирного договора с Арменией» после окончания Второй Карабахской войны 2020 года, «и наша страна предложила в этой связи пять принципов, которые лягут в основу мирного договора».
В свою очередь Олсон заявила, что «США поддерживают региональную мирную повестку дня и скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном».
В этом контексте «была особо отмечена роль государственного секретаря США Энтони Блинкена», говорится в информации.
В ней также отмечается, что «в ходе беседы состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, двусторонним политическим связям между Азербайджаном и США, в том числе вопросам сотрудничества в области энергетики, возобновляемой энергии и в других сферах».
Р.Керимов
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