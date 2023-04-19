Ереван в течение 43 дней «молчит» на последние предложения Баку по мирному договору - МИД Азербайджана

Баку готов к подписанию мирного договора с Ереваном при условии отказа Армении от территориальных претензий к Азербайджану, заявили в среду в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

«Азербайджан, как сторона, первой выдвинувшая инициативу, готов подписать мирный договор с Арменией на основе принципов территориальной целостности и суверенитета. Для этого Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и однозначно признать, что Карабах является территорией Азербайджана», - подчеркивает МИД в ответ на заявление внешнеполитического ведомства Армении от 19 апреля.

В МИДе добавили, что «несмотря на 30-летнюю оккупацию территорий Азербайджана, именно азербайджанская сторона инициировала предложение о заключении с Арменией мирного договора на основе принципов территориальной целостности и суверенитета», тогда как «Армения не только под разными предлогами препятствует переговорному процессу, но и пытается включить в текст мирного договора вопросы, прямо противоречащие принципам международного права, тем самым затягивая процесс».

«Тот факт, что Армения за последние 43 дня не предоставила никаких комментариев на предложения Азербайджана по мирному договору, является примером незаинтересованности Еревана в переговорах, ориентированных на результат», - считают в МИД Азербайджана.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве также обвинили Ереван в лицемерии после утверждений последнего о намерении Баку «провести этническую чистку» в Карабахе.

«Армения, представляющая себя как миролюбивая сторона, которая за почти 30-летний период оккупации разрушила девять городов и сотни сел, провела этнические чистки против около 1 миллиона азербайджанцев, лишила их права вернуться в свои дома, проигнорировала призывы международных организаций и партнеров о прекращении оккупации азербайджанских земель, обвиняет Азербайджан в этнической чистке, что является примером лицемерия и фальсификации», - заявили в МИД Азербайджана.

В Баку потребовали от Еревана прекратить вмешиваться в процесс реинтеграции жителей Карабахского региона Азербайджана армянского происхождения.

МИД считает, что «обвинение министерством иностранных дел Армении азербайджанских военнослужащих, перебравшихся при неблагоприятных погодных условиях на территорию Армении и попавших в плен, обвиняемых без каких-либо правовых оснований в убийстве человека, противоречит всем нормам и принципам права».

«Данный шаг Армении показывает, что после прекращения 30-летней оккупации она не намерена отвечать на такую меру построения доверия как немедленное возвращение Азербайджаном армянских военнослужащих, пересекших азербайджанскую границу, и этот шаг армянской стороны должен быть решительно осужден», - добавили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

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