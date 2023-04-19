Польские аграрии получат помощь от государства в размере примерно 1 млрд евро

Польские власти в связи с ситуацией с украинской сельхозпродукцией предоставят аграриям страны помощь в объеме примерно 5 млрд злотых (1 млрд евро), из них 2 млрд уже выделены, сообщил в среду заместитель министра финансов Польши Артур Собонь.
"Помощь фермерам составит примерно 5 млрд злотых, 2 млрд злотых уже направлены им из государственного бюджета и фонда помощи. В случае необходимости мы выделим дополнительные средства", - сказал он в эфире "Радио Зет".
По словам Собоня, вопрос о транзите сельхозпродукции из Украины должен обсуждаться на уровне ЕС.
Ранее о том, что власти Польши окажут содействие аграриям, сообщил министр сельского хозяйства Роберт Телус.
Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели запрет на ввоз украинского зерна в целях защиты своих производителей, причем Польша запретила ввоз не только зерна, но и вообще какой-либо сельскохозяйственной продукции из Украины на период до 30 июня 2023 года.
Украинское зерно и масличные культуры, на которые ЕС временно снял пошлины, поступают и остаются в беспрецедентных количествах в государствах-членах ЕС, граничащих с Украиной. Кроме того, украинский АПК начал экспортировать в Европу большое количество мяса птицы, яиц и меда.
Ереван в течение 43 дней «молчит» на последние предложения Баку по мирному договору - МИД Азербайджана
Алиев обсудил с зампомощника госсекретаря США нормализацию отношений Баку и Еревана
Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
ООН ожидает, что в 2023 году Индия превзойдет Китай по численности населения
В Азербайджане зафиксировано 75 новых случаев заражения COVID-19
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Племянник Кеннеди объявил об участии в предвыборной гонке за пост президента США
Новым председателем парламента Болгарии стал юрист Росен Желязков
США готовят новый пакет военной помощи Украине с боеприпасами для HIMARS
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Между Бакинской высшей школой нефти и PAŞA Sığorta подписан Меморандум
Еще в 3 районах разбиты «Сады Родины»
В Бакинской высшей школе нефти состоялась встреча с руководством и учащимися Билясуварского комплекса школы-лицея имени Мубариза Ибрагимова
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС